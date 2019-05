"Trzeba to powiedzieć, by komuś poprzez krótką pamięć nie przyszło do głowy, żeby tworzyć jakieś nieprawdziwe konstrukcje: nasi poprzednicy zmarnowali tak około dwóch budżetów, parząc na rok 2014 i 2015, to było tak ok. 290 mld zł. - jak policzymy lukę w VAT, lukę w CIT i OFE, pierwszą transzę, którą oni skonsumowali, bo nie potrafili zarządzać finansami całego państwa" - powiedział premier.

"Więc ktoś, kto mówi o służbie zdrowia, o 100 miliardach, niech się uderzy w pierś, niech dokona wielkiego rachunku sumienia i przystąpi do prawdziwej szczerej dyskusji, bo my odzyskaliśmy te pieniądze, OFE, drugą transzę, otwarte fundusze emerytalne przeznaczamy dla ludzi; tu, przede mną siedzą ludzie, którzy będą korzystali z tego już za rok, za dwa lata, nie za 20 lat, bo w naszej reformie OFE przekazujemy je wam" - przekonywał szef rządu.

Według niego sukcesy rządu PiS, jeśli chodzi o zmniejszanie luki VAT "są powszechnie znane". "Za dwa tygodnie jadę do Brukseli uczyć innych jak to zrobiliśmy, bo nasza polityka społeczna - 500 plus na drugie i na trzecie, a teraz i na pierwsze dziecko oraz obniżka podatków, która jesienią będzie najwyższa chyba od 20-30 lat, od początku III Rzeczpospolitej - jest możliwa dzięki spójnej polityce gospodarczej" - mówił Morawiecki.

Jak podkreślił, "ta polityka jest osadzona na fundamencie patriotyzmu".