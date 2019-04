Ziobro w środę na konferencji prasowej we Wrocławiu poinformował, że chce poprzeć i "prosić wszystkich o poparcie" kandydatury Kempy w wyborach europejskich. Minister ds. pomocy humanitarnej startuje w okręgu dolnośląsko-opolskim z listy Prawa i Sprawiedliwości z numerem drugim. Liderem listy jest minister edukacji Anna Zalewska, a Kempa to kandydatka Solidarnej Polski, która jest częścią obozu Zjednoczonej Prawicy.

"Parlament Europejski to dobre miejsce dla ludzi odważnych, z charakterem, konsekwentnych, którzy potrafią bronić interesów Polski, bronić tego, co z punktu widzenia naszego państwa jest ważne, a jest elementem debaty publicznej w Parlamencie Europejskim i Unii Europejskiej" - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że jednym z elementów tej debaty jest kwestia tzw. praworządności oraz reformy sądownictwa w Polsce.

"Wszyscy Polacy, w każdym razie ogromna większość uważa, że to co się dzieje w sądach, to nie jest stan, jakiego byśmy sobie życzyli, aby trwał i (dlatego) chcielibyśmy dokonać zasadniczej zmiany. Ta zmiana jest blokowana i torpedowana nie tylko w kraju, ale również przez siły krajowe przy użyciu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i pana (wiceszefa KE Fransa) Timmermansa. W Parlamencie Europejskim potrzeba ludzi, którzy doskonale znają mechanizmy funkcjonujące w polskim sądownictwie, którzy będą w stanie bronić naszych racji, argumentować i pokazywać, dlaczego te zmiany wprowadzamy i jak chcemy to zrobić" - powiedział Ziobro.

Przypomniał, że obecna minister ds. pomocy humanitarnej była też wiceministrem sprawiedliwości i - jak przekonywał - "jak rzadko kto zna zagadnienia, wyzwania i problemy polskiego sądownictwa, ponieważ zawodowo była zawsze związana z polskim sądownictwem".