Sędzia Lutostańska ma postępowanie dyscyplinarne za to, że nie wyłączyła się od orzekania ws. działaczek KOD, choć sama zapozowała do zdjęcia w koszulce z napisem "KonstytucJa".

"Nas, olsztyńskich sędziów, w ostatnich tygodniach poruszyła dogłębnie sprawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko naszej koleżance Dorocie Lutostańskiej. (...) Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Rzecznika (dyscyplinarnego- PAP). W naszej ocenie polegają one na błędnym założeniu, że przywiązanie do wartości konstytucyjnych, manifestowane również w ubiorze, może prowadzić do braku bezstronności sędziego. Przeciwnie. Przywiązanie do zasad, wartości stanowi podstawę rzetelnego i obiektywnego orzekania" - napisali w mediach społecznościowych olsztyńscy sędziowie i zapozowali do zdjęcia z napisem "murem za Dorotą".

Sędzia Lutostańska także zapozowała do zdjęcia, a oprócz sędziów obok Lutostańskiej stanęli olsztyńscy adwokaci i poseł PSL Urszula Pasławska.

Na profilu społecznościowym olsztyńskiej Iustiti opublikowano także zdjęcia sędziów z Kętrzyna i Bartoszyc, którzy trzymają kartki z hasłami wsparcia dla sędzi Lutostańskiej.

"Mamy świadomość, że przypadek sędzi Lutostańskiej nie jest odosobniony. Zarzuty dyscyplinarne dotyczą wielu sędziów. Wielu z nas z niedowierzaniem przyjęło rozstrzygnięcie Sądu Dyscyplinarnego dotyczące sędzi Aliny Czubieniak. To zdjęcie wyraża solidarność również z sędzią Aliną Czubieniak" - zapewnili olsztyńscy prawnicy.

Sędzia Lutostańska stanie przed sądem dyscyplinarnym pod zarzutem "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa".

Rzecznik zarzucił sędzi Lutostańskiej, że nie wyłączyła się od orzekania w sprawie dwóch działaczek KOD, które odpowiadały przed sądem za ubranie w koszulki z napisem "KonsTYtucJA, Jędrek". Sędzia Lutostańska w 23 listopada 2018 r. wydała postanowienie utrzymujące w mocy orzeczenie sądu I instancji o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, uznając, że zachowanie obwinionych nie zawierało znamienia wykroczenia, gdyż nie było społecznie szkodliwe.

Rzecznik zarzucił sędzi, że "zaniechała żądania wyłączenia od udziału w sprawie mimo istnienia okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, to jest publicznego wystąpienia w koszulce oznaczonej takim samym symbolem jak koszulki, których postępowanie przed sądem dotyczyło, a które to wystąpienie zostało utrwalone poprzez fotografie, następnie rozpowszechnione za pomocą internetu".

Sędzia Lutostańska orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie, wcześniej była wieloletnią sędzią i przewodniczącą wydziału karnego w sądzie rejonowym w tym mieście. Sprawa sędzi Lutostańskiej będzie rozpoznana przez Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

Z kolei w marcu Izba Dyscyplinarna SN wydała wyrok dyscyplinarny, w którym ukarała upomnieniem sędzię SO w Gorzowie Wlkp. Alinę Czubieniak za wydane w 2016 r. orzeczenie. Sędzia Czubieniak uchyliła wówczas postanowienie sądu o areszcie dla upośledzonego umysłowo 19-latka, który usłyszał zarzuty napastowania 9-letniej dziewczynki.

Jak podają media, wrocławski rzecznik dyscypliny nie ukarał sędzi Czubieniak za decyzję w sprawie 19-latka, ale z tą decyzją mieli się nie zgodzić m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i centralny sędziowski rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. Z kolei po publicznej krytyce tej decyzji w mediach przez sędzię Czubieniak zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów podjął czynności wyjaśniające w sprawie ewentualnego uchybiania przez nią godności zawodu. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska