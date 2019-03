Schetyna był pytany w Polsat News, czy w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych, jego koalicja wprowadzi adopcje dzieci przez pary homoseksualne. "Na pewno nie, jestem tego pewien" - odpowiedział lider PO.

Pytany w tym kontekście o sprawę związków partnerskich, Schetyna odpowiedział, że zobaczy "jaki po wyborach będzie skład koalicji, jaki będzie skład parlamentu, jakie będzie oczekiwanie wyborców w tej sprawie".

Dopytywany, jakie jest jego osobiste zdanie, lider PO powiedział: "jeśli będziemy mieli gotową większość w parlamencie do tej kwestii, to jestem gotów przeprowadzić ten projekt".

Schetynę spytano też, czy widziałby - w przypadku ewentualnego zwycięstwa wyborczego - w swoim rządzie lidera Wiosny Roberta Biedronia.

"Ja myślę, że to jest kwestia całego środowiska i tego, co udało im się zrobić powołując Wiosnę, że to jest w perspektywie przyszłego parlamentu na pewno partner do współpracy, tu nie ma co do tego żadnych złudzeń" - odpowiedział szef PO.

Pytany, czy jeśli po wyborach to on współtworzyłby rząd, to widzi opcję, by wicepremierem był Biedroń, Schetyna powiedział, że "najważniejsze jest to, by wygrać wybory, nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, ani stanowisk dzisiaj". (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek