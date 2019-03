Bielan: Rabiej szczerze powiedział, co by było gdyby Koalicja Europejska wygrała

Wypowiedź wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja (Nowoczesna) o adopcji dzieci przez pary homoseksualne pokazuje, co by było, gdyby Koalicja Europejska wygrała – podkreślił wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jeśli to niezgodne z programem jego partii, Rabiej powinien zostać zdymisjonowany - dodał.