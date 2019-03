W piątek zarząd Platformy zarekomendował kandydatów partii na listy wyborcze Koalicji Europejskiej tworzonej przez PO, PSL, SLD, Nowoczesną i Zielonych. W sobotę 23 marca kandydatów zatwierdzi Rada Krajowa PO.

Zgodnie z ustaleniami koalicjantów, PO wskazać ma kandydatów na siedem "jedynek", a pozostałe ugrupowania w Koalicji Europejskiej otworzą sześć list - po trzy "jedynki" przypadły PSL i SLD. Ani Nowoczesna, ani Zieloni nie wskazały żadnego kandydata na pierwsze miejsca list wyborczych.

Kandydatów PO na listy Koalicji Europejskiej zaprezentował na konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna. Zaznaczył jednocześnie, że rozmowy koalicyjne wciąż trwają, pracuje też zespół programowy. Schetyna wyraził przekonanie, że na samym początku kwietnia koalicja przedstawi wszystkie listy wyborcze oraz swój program.

Na Pomorzu "jedynką" będzie obecny europoseł PO Janusz Lewandowski, z drugiego miejsca wystartuje wdowa po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu - Magdalena Adamowicz, z piątego miejsca wystartuje poseł PO Grzegorz Furgo, ostatnie miejsce na liście w tym okręgu przypadło obecnemu eurodeputowanemu Jarosławowi Wałęsie.

Listę w okręgu kujawsko-pomorskim otworzy były szef MSZ Radosław Sikorski, z ostatniego wystartuje poseł Krzysztof Brejza.

"Jedynką" w okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie ma być były piłkarz, reprezentant Polski i zawodnik Jagiellonii Białystok Tomasz Frankowski, "trójką" na liście została Anna Wojciechowska, która w wyborach samorządowych ubiegała się o fotel prezydenta Ełku, ostatnie miejsce przypaść ma b. marszałkowi województwa posłowi Jackowi Protasowi.

W Wielkopolsce listę otworzy była premier, b. minister zdrowia Ewa Kopacz, miejsce piąte ma przypaść obecnemu europosłowi PO Adamowi Szejnfeldowi. Z tej listy wystartuje też prezes stowarzyszenia Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz.

W województwie lubelskim z drugiego miejsca na liście wystartuje posłanka PO, była minister sportu Joanna Mucha. Z tego okręgu wystartować ma także była posłanka Nowoczesnej, obecnie w klubie PO-KO, Kornelia Wróblewska.

Na Podkarpaciu na drugim miejscu listy znajdzie się posłanka PO Krystyna Skowrońska. Z tego okręgu wystartować ma także obecna eurodeputowana Elżbieta Łukacijewska.

W okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie, "jedynką" ma być obecna europosłanka PO Róża Thun, z miejsca piątego startować ma obecny europoseł Bogusław Sonik. Z tego okręgu wystartują także: posłanka Platformy Jagna Marczułajtis i poseł niezrzeszony (wcześniej w Nowoczesnej) Adam Cyrański.

Listę na Śląsku otworzy były premier Jerzy Buzek, na miejscu trzecim ma być posłanka Mirosława Nykiel, "czwórką" został europoseł Jan Olbrycht. Z tego okręgu wystartować ma także obecny eurodeputowany Marek Plura.

W okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie "jedynkę" zaproponowano założycielce Polskiej Akcji Humanitarnej Janinie Ochojskiej, drugie miejsce listy ma zajmować senator Jarosław Duda, czwarte miejsce zajął marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Schetyna powiedział, że miejsce na liście zaproponowano również Władysławowi Kozakiewiczowi.

W okręgu obejmującym województwo zachodniopomorskie i lubuskie "dwójką" listy ma być b.minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, z trzeciego miejsca na liście wystartuje marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, "czwórką" - b. wiceprezydent Warszawy Witold Pahl.

W Łódzkiem z trzeciego miejsca listy ma startować b.europosłanka Joanna Skrzydlewska, startować będzie też posłanka Dorota Rutkowska oraz b. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Schetyna podkreślił, że sprawa okręgów mazowieckiego i warszawskiego nie jest jeszcze zamknięta, listy będą uzupełniane. W Warszawie z drugiego miejsca wystartować ma szef PO na Mazowszu Andrzej Halicki, trzecie miejsce na liście przypadło byłej szefowej klubu Nowoczesnej, obecnie posłance klubu PO-KO Kamili Gasiuk-Pihowicz, a piąte - europosłowi PO Michałowi Boniemu. Schetyna zapowiedział, że będą rozmowy PO z b. szefem MSZ Dariuszem Rosatim, by przyjął drugie miejsce na liście mazowieckiej, na tej liście znajdzie się też europosłanka Danuta Huebner.

"Niektórzy eurodeputowani nie wykazali chęci kontynuowania swojej misji w Brukseli i Strasburgu" - oświadczył szef Platformy. Zapowiedział też, że będzie proponował obecnemu europosłowi Bogdanowi Zdrojewskiemu powrót do polityki krajowej. Zdrojewski był prezydentem Wrocławia, posłem i senatorem PO, a także ministrem kultury.

Według Schetyny z Wrocławia będzie chciał startować w wyborach do Sejmu premier Mateusz Morawiecki. "Wierzę głęboko, że Bogdan Zdrojewski skutecznie poprowadzi listę Platformy Obywatelskiej, czy też koalicji, którą uda nam się zbudować (...) i skutecznie wprowadzi wielu posłów do Sejmu i wygramy te wybory w całym kraju, a we Wrocławiu szczególnie" - podkreślił lider PO.

Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował w piątek PAP, że zarząd Platformy wskazał w piątek posła Marcina Kierwińskiego na szefa sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej. "On będzie tworzył sztab w najbliższych dniach wraz z przedstawicielami pozostałych ugrupowań koalicyjnych" - przekazał Grabiec. Jak dodał, zgodnie z ustaleniami koalicjantów, to właśnie PO miała wyznaczyć szefa wspólnego sztabu wyborczego.

Zarząd PO powołał również - jak poinformował Grabiec - posła Cezarego Tomczyka na funkcję koordynatora ds. komunikacji medialnej Platformy Obywatelskiej.

Grabiec przekazał ponadto, że w ramach Koalicji Europejskiej zostanie powołany "komitet sterujący", który koordynował będzie prace koalicji. Do komitetu wejść ma po dwóch przedstawicieli pięciu ugrupowań tworzących koalicję. Z ramienia PO do "komitetu sterującego" wejdą skarbnik PO Mariusz Witczak i p.o. sekretarza generalnego Robert Tyszkiewicz.