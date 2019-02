"Mając na względzie dobro Polski oraz sukces Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, apeluję do Pana Prezesa i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o poszerzenie list wyborczych o kolejne ugrupowania patriotyczne, którym na sercu leży dobro Polski i Europy. Oczekuję współpracy i podjęcia rozmów z takimi osobami jak: europosłowie prof. Mirosław Piotrowski i Marek Jurek, a także posłowie Marek Jakubiak, Robert Winnicki i działaczka Pro Life Kaja Godek" - napisała Sobecka w liście otwartym do Jarosława Kaczyńskiego zamieszczonym na Twitterze.

Posłanka podkreśliła, że reprezentowany przez te osoby elektorat "to zdyscyplinowana i aktywna grupa wyborców, których działalność w kampanii wyborczej trudno przecenić". "Przy specyfice eurowyborów, w których frekwencja jest niewielka, z przewagą osób głosujących w nieprzychylnych prawicy wielkich ośrodkach miejskich, kilka procent może zdecydować o sukcesie lub porażce" - zauważyła.

"W sytuacji gdy opozycja tworzy wspólną wielką listę, również partie prawicowe powinny podjąć wspólne działania na rzecz jedności a przez to zwycięstwa i odnowy Europy w jej klasycznym duchu" - dodała Sobecka.

"Panie Prezesie nie możemy zmarnować tej szansy i dlatego wnoszę o pilne podjęcie działań w opisanym zakresie" - zaapelowała posłanka PiS do Jarosława Kaczyńskiego.

We wtorek Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.