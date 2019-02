Już od poniedziałku, 11 lutego, od godz. 20 do piątku, 15 lutego, do godz. 8 nie można parkować na ulicach: E. Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do Nowogrodzkiej, Nowogrodzkiej na odcinku od E. Plater do Chałubińskiego (po stronie hotelu; wraz z parkingiem przed hotelem).

Od wtorku, 12 lutego, od godz. 20 do piątku, 15 lutego, do godz. 8, wyłączone z parkowania będą ulice: Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej, Spacerowa na odcinku od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (tylko po stronie hotelu), Prusa (po stronie hotelu), Konopnickiej na odcinku od Prusa do parkingu (po stronie hotelu), jezdnia prowadząca z Wiejskiej na pl. Trzech Krzyży, E. Plater na odcinku od Śliskiej do Siennej, Śliska, Sienna na odcinku od Sosnowej do E. Plater, Sosnowa na odcinku od Śliskiej do Siennej, Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej, Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem przed hotelem), Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem), pl. Piłsudskiego na odcinku od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ossolińskich, Ossolińskich, Królewska na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z parkingiem przed hotelem).

Od środy, 13 lutego, od godz. 6 do czwartku, 14 lutego, do godz. 6 zamknięty dla ruchu samochodów oraz pieszych będzie pl. Zamkowy (wraz z tzw. Dziedzińcem Trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny). Przez całą środę (od godz. 0.01 do 24) wyłączone z parkowania będą: pl. Zamkowy (wraz z tzw. dziedzińcem trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny), ulice: Miodowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Senatorskiej, Podwale na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej, Senatorska na odcinku od Miodowej do Podwale, Kapitulna, Piekarska, Piwna na odcinku od pl. Zamkowego do Zapiecek, Świętojańska na odcinku od pl. Zamkowego do Zapiecek, Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa na odcinku od Starej do Boleść, Boleść, Grodzka, Nowy Zjazd, Bugaj, Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Boleść do Grodzkiej (po stronie Zamku Królewskiego), parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd) oraz ślimaki zjazdowe mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

W dniach spotkania wojewoda mazowiecki wprowadził na części stołecznych dzielnic zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Nie wolno będzie przewozić materiałów wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie, na obszarze ograniczonym ulicami: Raszyńska, Towarowa, Okopowa (od ul. Towarowej do ul. Stawki), Stawki, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie (od Sanguszki do Wybrzeża Kościuszkowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec, Czerniakowska (od Solec do Gagarina), Gagarina, Spacerowa, Goworka, Puławska (od Goworka do Waryńskiego), ul. Waryńskiego (od Puławskiej do al. Armii Ludowej), al. Armii Ludowej (od Waryńskiego do Wawelskiej) i Wawelska (od al. Armii Ludowej do Raszyńskiej).

Zakaz obowiązywać będzie również na Pradze Południe, na obszarze ograniczonym ulicami: Wał Miedzeszyński (od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego), Wybrzeże Szczecińskie (od Mostu Poniatowskiego do ul. Zamoście), Zamoście, Sokola (od Zamoście do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Sokolej do Targowej), Targowa (od Zamoyskiego do al. Zielenieckiej), al. Zieleniecka (od Targowej do Ronda Waszyngtona), Rondo Waszyngtona, Francuska (od Ronda Waszyngtona do Zwycięzców), Zwycięzców (od ul. Francuskiej do Wału Miedzeszyńskiego).