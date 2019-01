Gowin: To niefortunne, że Antoni Macierewicz broni dobrego imienia Bartłomieja M.

We wtorek w Telewizji Republika b. szef MON Antoni Macierewicz, odnosząc się do poniedziałkowego zatrzymania m.in. Bartłomieja M, ocenił, że "nieprawidłowości muszą być ścigane, jest jednak problem, na ile trafnie zidentyfikowano osoby". Jak podkreślił, gdy współpracował z M., była to osoba "uczciwa i rzetelna".źródło: PAP

autor zdjęcia: Marcin Obara