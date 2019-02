W poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się w Brukseli z komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Canete i przedstawił motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej w Polsce.

Jak poinformowało w środę ME, Komisja Europejska zwróciła potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, z którą również zgadza się strona polska. Stanowisko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy - zaznaczył resort energii. Z wnioskiem o pilną nowelizację ustawy Prezes URE zwrócił się do ME w połowie stycznia.

"Regulator zwraca uwagę na wyłączenie kompetencji Prezesa URE do zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych w oparciu o zasadę kosztów uzasadnionych, zasadę równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Nową regulacją prawną zostały zasadniczo zamrożone w 2019 roku kompetencje regulatora rynku, a stawki opłat za przesyłanie i dystrybucję zostały określone ustawowo" - podkreślał wtedy URE.

Przyjęta 28 grudnia 2018 r. ustawa przewiduje ustalenie w 2019 r. cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na poziomie taryf i cenników z połowy 2018 r. Obniża też akcyzę i opłatę przejściową, oraz zamraża opłaty sieciowe. Sprzedawcy prądu mają dostać rekompensaty ze specjalnego funduszu, jeżeli kupią energię drożej niż ustalona cena dla odbiorcy końcowego.

Ministerstwo podkreśliło, że zmiany, wynikające z konsultacji z Komisją Europejską, dotyczyć będę kwestii technicznych i nie wpłyną na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych. "Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu w 2019 r. ceny energii nie wzrosną" - podkreślił cytowany w komunikacie minister Tchórzewski.

ME zaznaczyło, że celem rozmów, prowadzonych na poziomie politycznym i eksperckim jest wypracowanie wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Pozwoli to na ustabilizowanie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu prawa europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej.