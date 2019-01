Czy Kopacz wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Biorę to poważnie pod uwagę - powiedziała była premier Ewa Kopacz (PO) pytana w poniedziałek, czy wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak zaznaczyła, nie odbyła się jeszcze rozmowa w tej sprawie. "Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję" - dodała.