Projekt wpłynął w środę do Sejmu.

Obecnie, zgodnie z Kodeksem wyborczym, nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Zgodnie z projektem posłów PiS prawa w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie będzie mogła kandydować osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. Obecnie nie może kandydować osoba skazana za takie przestępstwa na karę pobawienia wolności.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu - ujednolicone zostały zatem przepisy dotyczące prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta. "Zgodnie ze zmianą prawa wybieralności w wyborach na wójta (oraz burmistrza i prezydenta - PAP) nie będzie posiadała osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie jak dotychczas tylko na karę pozbawienia wolności" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto, jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, zostanie umożliwione dokonywanie zgłoszeń do składów obwodowych komisji bezpośrednio przez wyborców, a nie przez komitety wyborcze. "Z doświadczenia ostatnich wyborów wynika, że komitety wyborcze uczestniczące w wyborach niekiedy nie zgłaszają wystarczającej liczby kandydatów. Projekt ustawy zakłada, że składy komisji mogłyby być wówczas uzupełniane, w trybie losowania, spośród osób, które zgłosiły się samodzielnie do obwodowej komisji wyborczej" - czytamy w uzasadnieniu.