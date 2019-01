Gowin będzie pierwszym aktualnym członkiem rządu, który będzie zeznawał przed tą komisją. Obecny wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego był w latach 2011-13 ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

Ponadto w przyszłym tygodniu komisja przesłucha Adama Jassera, byłego wiceszefa Komitetu Stałego Rady Ministrów i sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze Tusku (w środę 30 stycznia), a także Jana Kautego, byłego wicedyrektora departamentu podatku VAT MF - w tym samym dniu, co wicepremiera Gowina.

W poniedziałek 28 stycznia ponownie będzie przesłuchiwany były minister finansów Jan Vicent-Rostowski.

Jeśli chodzi o obecny tydzień - we wtorek komisja ma przesłuchać byłą wiceminister finansów Hannę Majszczyk, w środę innego wiceministra finansów Macieja Grabowskiego, w czwartek byłą doradczynię ministra Rostowskiego Renatę Hayder.

Dotąd komisja przesłuchała Rostowskiego oraz kilku jego zastępców - Elżbietę Chojnę-Duch, Dariusza Daniluka, Dominika Radziwiłła, Ludwika Koteckiego, Stanisława Gomułkę, Katarzynę Zajdel-Kurowską. Przesłuchała też byłych prokuratorów generalnych Andrzeja Seremeta, a także Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Andrzeja Czumę, łączących tę funkcję ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Świadkiem był także Michał Kanownik, prezes Zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – Cyfrowa Polska.

Przesłuchany był były szef CBA Paweł Wojtunik i były dyrektor departamentu VAT MF Tomasz Tratkiewcz.

Jako pierwszy świadek, we wrześniu ub. r. zeznawał przed komisją prof. Witold Modzelewski, ekspert podatkowy, autor pierwszej ustawy o VAT, wiceminister finansów w latach 1992-96. Mówił, że jego zdaniem ekipa PO-PSL ponosi odpowiedzialność za to, że powstał mechanizm, który spowodował utratę dochodów budżetowych i powstanie biznesu optymalizującego podatki. Podkreślił, że nie jest to efekt niewiedzy czy nieudolności, tylko złej woli osób. Uważa też, że wręcz "stworzono prawo tak, by stało się one źródłem zarobku dla kogoś".

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca ub.r. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.