Zarzuty dla internauty, który groził śmiercią prezydentowi Radomia

Zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego usłyszał w czwartek 35-letni mieszkaniec powiatu radomskiego. Grozi za to do 2 lat więzienia. Policja wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o aresztowanie mężczyzny.