W.Brytania: Porażka rządu w głosowaniu nad brexitową poprawką do budżetu

Brytyjska Izba Gmin przegłosowała we wtorek poprawkę do ustawy budżetowej blokującą próby uzyskania przez rząd uprawnień do wprowadzania niezbędnych korekt w systemie podatkowym w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.