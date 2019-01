Emilewicz: Rozporządzenia dot. cen prądu w przyszłym tygodniu powinny być opublikowane

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wyraziła przekonanie, że resort energii pracuje nad rozporządzeniami do nowelizacji ws. cen prądu tak, by jak najszybciej się one pojawiły. Myślę, że te rozporządzenia w przyszłym tygodniu powinny być opublikowane - dodała.