Wystawa to ponad 60 obrazów Juliusza i Wojciecha Kossaków. Można ją oglądać w Suwałkach od listopada 2018 r. "Po raz pierwszy prezentujemy w Suwałkach w tak szerokim wydaniu malarstwo rodu Kossaków. To, co oni tworzyli, można nazwać duszą polskiego malarstwa" - powiedział PAP dyrektor muzeum Jerzy Brzozowski. Wystawa miała być prezentowana do końca roku, ale muzeum przedłużyło jej prezentację.

Na wystawie pokazane są najważniejsze motywy i tematy obecne w twórczości obu malarzy. Akwarele Juliusza Kossaka przedstawiają sceny rodzajowe, takie jak obraz "Stadnina u wodopoju" i "Jarmark koński na Pradze". Można także zobaczyć takie kompozycje jak "Tomasz Łubieński pod Wagram w roku 1809" czy olejny portret konny młodego mężczyzny pt. "Jeździec".

Z obrazów Wojciecha Kossaka prezentowany jest m.in. "Portret arcyksięcia Karola Stefana von Habsburga z Żywca" czy "Portret własny z paletą". Na wystawie są też obrazy związane z historią, jak "Bitwa pod Stoczkiem" czy "Scena z wojen napoleońskich - Przed szarżą".

„Wystawa cieszy się dużą popularnością. Obejrzało ją już kilka tysięcy osób. W związku z tym, że mieliśmy taką możliwość wystawa jest prezentowana w naszym muzeum trochę dłużej niż zakładaliśmy” - powiedziała PAP Eliza Ptaszyńska z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Ptaszyńska poinformowała, że niedawno wystawa wzbogaciła się o jeszcze jeden obraz, bliskiego znajomego Juliusza Kossaka Franza Adama. To niemiecki malarz, przedstawiciel szkoły monachijskiej.

Do Suwałk trafił jego obraz pt. ”Konie na Puszcie”, przedstawiający stadninę koni. Według Ptaszyńskiej, obraz ten ze względu na znajomość z Kossakiem ale i kontekst artystyczny pasuje do wystawy prezentowanej w Suwałkach. Ten obraz będzie można oglądać w muzeum dłużej, gdyż jego właściciel zdeponował go tam na dłuższy okres.

Wystawa "Juliusz Kossak 1824-1899. Wojciech Kossak 1856-1942" została zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Fundację PBG Wysogotowo. Wystawa objęta jest Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz z kolekcji prywatnych, w tym Fundacji PBG Wysogotowo.(PAP)

autor: Jacek Buraczewski