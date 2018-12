Z postanowienia opublikowanego w środę w Monitorze Polskim wynika, że prezydent Duda odwołał z dniem 31 stycznia Jana Piekłę ze stanowiska ambasadora Polski na Ukrainie. Datowane na 4 grudnia 2018 r. postanowienie prezydenta o odwołaniu ambasadorów opatrzone są kontrasygnatą premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezydent był pytany w radiowej "Trójce", czy decyzja o odwołaniu Jana Piekły miała związek z jego rolą w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich.

"Różne względy tutaj decydowały, proszę pamiętać, że był to wniosek złożony do mnie przez ministra spraw zagranicznych, więc to jest tak, że moja decyzja w tym zakresie stanowiła odpowiedź na pewne zapotrzebowanie zgłaszane przez ministra spraw zagranicznych" - powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że zbliżają się wybory prezydenckie na Ukrainie, czyli "bardzo gorący czas". "Propozycja jest taka, aby udał się tam pan minister (Bartosz) Cichocki, który jest wiceministrem spraw zagranicznych, więc to jest de facto wzmocnienie tego przedstawicielstwa politycznego i też wzmocnienie na pewno, jeśli chodzi o relacje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych" - wyjaśnił Duda. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa