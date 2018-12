Według agencji administracja rządowa Turcji postrzega decyzję USA jako dobry sygnał poprawy relacji na linii Ankara - Waszyngton, które od kilku miesięcy są napięte. Strona turecka, jak pisze Reuters, oczekuje teraz na dalsze decyzje Amerykanów w tej sprawie, czyli przede wszystkim na zgodę Kongresu USA na sprzedaż Turcji rakiet Patriot.

Z kolei Stany Zjednoczone, jak pisze AFP, wychodzą z założenia, że rakiety Patriot są dla Ankary alternatywą dla systemu S-400, i liczą, że Turcja nie kupi od Rosji nowej broni. Biuro prasowe Departamentu Stanu USA oświadczyło: "Ostrzegamy wyraźnie Turcję, że potencjalny zakup systemu S-400 może zagrozić sprzedaży amerykańskich myśliwców F-35 do Ankary i narazić ją na sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych".

"Stany Zjednoczone od dawna twierdziły, że chcą współpracować z Turcją nad jej obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, i zaproponowały system Patriot, zgodny ze standardami NATO. Gdyby Turcja zdecydowała się przyjąć tę propozycję, byłby to najlepszy wybór dla potrzeb jej obrony" - podkreśliło biuro prasowe Departamentu Stanu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jednak, że sprzedaż Turcji pocisków Patriot nie będzie miała żadnego wpływu na porozumienie Moskwy z Ankarą w sprawie dostaw rosyjskiego systemu S-400. "Te procesy nie wiążą się ze sobą; w tym przypadku realizujemy te umowy, które już zawarliśmy z tureckimi partnerami. Projekt i kontrakt dotyczący S-400 znajduje się w stadium realizacji i będzie kontynuowany" - mówił Pieskow.

S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. Według rosyjskich informacji jest on zdolny do zwalczania wszystkich rodzajów ataku powietrznego z wyjątkiem międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednocześnie może zwalczać do 10 celów i naprowadzać do 20 rakiet.