Trzaskowski poinformował w środę o tych decyzjach dotyczących ograniczania smogu w mieście podczas konferencji prasowej w Ratuszu. Wcześniej dopłata do wymiany pieca wynosiła 7 tys. zł - przypomniał.

Miasto szacuje, że do wymiany jest nadal co najmniej 15 tys. pieców w budynkach prywatnych i ok. 1,6 tys. w lokalach komunalnych. Według nowych zasad będzie można uzyskać do 100 proc. zwrotu za ich wymianę.

Jak podkreślił Trzaskowski, kwota 300 mln zł będzie wydawana w kolejnych latach. "W pierwszym roku chcemy wydać na likwidacje kopciuchów 30 mln zł, dlatego, że musimy opracować cały plan, by je efektywnie likwidować. W kolejnych latach tych pieniędzy będzie wydanych znacznie więcej - powiedział prezydent.

"Chcemy w ciągu trzech lat zlikwidować wszystkie kopciuchy i do tego bardzo dobrze się przygotować, choćby przez zmianę zasad na jakich będą przyznawane dopłaty do ich wymiany" - zadeklarował.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ par/