Neumann: Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień, nie przyznałem się do winy

Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień, nie przyznałem się do winy - poinformował w poniedziałek poseł PO Sławomir Neumann po przesłuchaniu w prokuraturze w Jeleniej Górze. Jak dodał, oczekuje szybkiego skierowania aktu oskarżenia do sądu, by mógł się bronić.