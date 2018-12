Rabiej podkreślił w Polskim Radiu 24, że do działań w kwestii smogu, które były dotychczas prowadzone przez miasto i rząd, obecne władze Warszawy dokładają "bardziej spójny system", żeby - jak mówił - "przede wszystkim załatwić sprawę tych nieszczęsnych pieców - kopciuchów".

"Tutaj będą duże dotacje, większe niż do tej pory. Myślimy o tym, że to jest rzeczywiście problem, zwłaszcza dla tych osób najuboższych, których nie stać po prostu na wymianę pieca, nawet jeżeli mają dopłacić kilkaset złotych" - powiedział wiceprezydent. "Będziemy starali się, żeby ta dopłata była całkowita, to znaczy, żeby wymiana pieca była całkowicie bezpłatna" - podkreślił Rabiej.

Jak dodał, miasto pracuje teraz nad szczegółami, aby mogło to zostać uruchomione od przyszłego roku. "Prezydent (Warszawy, Rafał) Trzaskowski powiedział, że ma być to nasz priorytet i jest to nasz priorytet. W tej chwili przygotowujemy się do tego, jak to zrobić i jak to zabudżetować" - wskazał wiceprezydent.

Dodał, że w tej sprawie trzeba "skoordynować też działania z rządem". W ocenie Rabieja rząd "dużo pomaga" w zakresie pieców węglowych i walki ze smogiem. "Tutaj akurat jesteśmy po tej samej stronie" - zaznaczył. "Powietrze jest najgorsze w polskich miastach i coś z tym trzeba zrobić" - ocenił.

"Trzeba widzieć problem i starać się go rozwiązać. Ważne jest to, żeby skoordynować to, co robi rząd, z tym, co robi samorząd, żeby to nie były dwie różne ścieżki" - powiedział wiceprezydent.