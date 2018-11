Występując na otwarciu niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego w Berlinie zaznaczyła, że konflikt wokół Krymu można rozwiązać tylko poprzez rozmowy, gdyż "żadnego rozwiązania militarnego nie ma". Upomniała jednocześnie Ukrainę, by "była mądra".

Merkel zażądała od Rosji uwolnienia trzech zatrzymanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej ukraińskich okrętów wojennych oraz ich załóg. Zarzuciła Putinowi, że budując otwarty w maju most na Krym utrudnił żeglugę przez tę cieśninę.

Szefowa niemieckiego rządu podtrzymała swą gotowość dalszego rozmawiania wraz z Francją w tak zwanym formacie normandzkim z Moskwą i Kijowem, choć dotychczasowe rezultaty tego dialogu są według niej "bardzo, bardzo niewielkie". Zarzuciła Rosji podsycanie regionalnych konfliktów nie tylko na Ukrainie, ale również w Gruzji, Mołdawii, Azerbejdżanie i Armenii.

"Istnieje pas państw, które nie mogą się rozwijać tak, jak by chciały. Nie możemy jako Niemcy zamykać na to oczu" - zadeklarowała.

Odniosła się także do ukraińskiej krytyki projektowanego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Jak wskazała, konieczne jest zagwarantowanie, by Ukraina pozostała nadal ważnym krajem tranzytowym. "Możecie wychodzić z założenia, że mimo innej oceny Nord Stream 2 z całą siłą będziemy występować na rzecz Ukrainy jako państwa transportującego gaz" - zapewniła.

W swym przemówieniu na forum ukraiński premier Wołodymyr Hrojsman nie poruszył kwestii gazociągu Nord Stream 2, ale podziękował kanclerz Merkel za jej "twarde stanowisko" w konflikcie Ukrainy z Rosją. (PAP)