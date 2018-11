„Mam zapewnienie, że nadzór konserwatorski będzie. Natomiast co do udziału polskich konserwatorów, nie jest to jeszcze ustalone” - powiedział Gliński po odwiedzeniu kaplicy w Ostrej Bramie.

Przed miesiącem MKiDN wyraziło zaniepokojenie, że storna litewska odrzuciła propozycję pomocy strony polskiej przy pracach renowacyjnych kaplicy. Stronę polską niepokoją plany zainstalowania w kaplicy ogrzewania podłogowego, które zagraża drewnianym elementom, w tym cudownej ikonie, tak ważnemu dla Polaków symbolowi.

W środę, w drugim dniu wizyty na Litwie, Gliński odwiedził też wileńskie kościoły Świętego Ducha i franciszkański pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w których prowadzone są prace konserwatorskie finansowane przez MKiDN.

„Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspomaga renowację tych obiektów - powiedział minister. - To jest nasz obowiązek, bo to jest kwestia polskiej tożsamości, kwestia cywilizacyjna”.

„Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała” - powiedział o. Marek Dettlaf, gwardian klasztoru franciszkańskiego i rektor kościoła.

Od kilku lat polski resort kultury realizuje projekt renowacji kościoła franciszkańskiego, najstarszej wileńskiej świątyni, która w czasach radzieckich została doszczętnie zniszczona. Za pieniądze Polski odnowiono już kaplicę św. Iwona, balustradę chóru - zrekonstruowano zdobnicze rzeźby i odnowiono kolorystykę. Obecnie odnawiane są malowidła na sklepieniu autorstwa Franciszka Niemirowskiego.

W kościele Świętego Ducha odbywają się prace nad renowacją XVIII-wiecznych organów.

W środę w podwileńskiej miejscowości Czarny Bór Gliński odwiedził dom, w którym w czasie wojny mieszkał publicysta Stanisław Cat-Mackiewicz. Obecnie w domu tym dobiegają końca prace remontowe. Wkrótce zostanie tam otwarty młodzieżowy ośrodek.

Na zakończenie wizyty Gliński złożył wieńce w Ponarach – miejscu największej zbrodni dokonanej na ludności żydowskiej i polskiej na dawnych Kresach. Podczas II wojny światowej zostało tu zamordowanych około 100 tys. osób.

Obecnie są prowadzone prace związane z uporządkowaniem Ponar. Jak powiedział wicepremier, „chcielibyśmy, żeby strona polska uczestniczyła w planowanych zmianach”.

Gliński zakończył w środę dwudniową wizytę na Litwie, której głównym akcentem były we wtorek uroczystości otwarcia w Pałacu Władców w Wilnie wystawy „Litwo, Ojczyzno moja... Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”.

Patronat honorowy nad wystawą przygotowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości sprawują premierzy Polski i Litwy, Mateusz Morawiecki oraz Saulius Skvernelis, a także ministrowie kultury obu krajów - Gliński oraz Liana Ruokyte-Jonsson, którzy uczestniczyli w otwarciu wystawy.

We wtorek obyło się też spotkanie Glińskiego i Skvernelisa.

„Jesteśmy w tej chwili w stałym dialogu ze stroną litewską. (...)Ten dialog jest realizowany znacznie lepiej niż to było poprzednio” - powiedział wicepremier Gliński podsumowując wizytę.