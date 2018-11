Podczas konferencji prasowej Trzaskowski zaprezentował swoje plany na najbliższe miesiące i 2019 rok. Jak podkreślał, mają one "podwyższyć jakość życia mieszkańców". Wśród nich wymienił m.in. wprowadzenie darmowych żłobków dla wszystkich warszawiaków. "Jeżeli dzieciaki w Warszawie nie znajdą miejsca w żłobku publicznym, (to) w tym momencie będziemy dopłacać do żłobków prywatnych (...) od września 2019 r. zapewnimy wszystkim dzieciom w Warszawie miejsca w darmowym żłobku" - zapowiedział.

Wśród innych planów, które prezentował, znalazły się m.in.: 5-proc. podwyżki płac dla nauczycieli, budowa nowych szkół i przedszkoli, dopłaty do zajęć dodatkowych, walka ze smogiem, darmowe badania dla osób starszych, rozbudowa programu in vitro czy realizacja programu budowy mieszkań komunalnych i mieszkań na wynajem.

Prezydent stolicy mówił również o inwestycjach w infrastrukturę. "Będziemy kończyć II linię metra, ale również rozpoczniemy rozmowy dotyczące jej rozbudowy do Ursusa" - mówił. "Musimy się przygotować do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i do wyzwań z tym związanych. Rozpoczniemy planowanie III linii metra - analizy, ekspertyzy, prace geologiczne, planowanie - to musimy zacząć już w przyszłym roku, żeby się przyszykować, żeby ta inwestycja mogła być realizowana" - dodał. Powiedział również o rozpoczęciu budowy nowych linii tramwajowych do Wilanowa i na Gocław.

Trzaskowski mówił także o inwestycjach dotyczących sportu - m.in. o zadaszeniu "orlików", rozbudowie stadionu Hutnika oraz pracach na terenach Skry.