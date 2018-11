Równolegle wśród działaczy współtworzonej przez PO, Nowoczesną oraz Inicjatywę Polska Koalicji Obywatelskiej toczą się negocjacje dotyczące obsady stanowisk w Radzie Warszawy i ratuszu.

W 60-osobowej radzie Warszawy KO ma samodzielna większość zdobywszy w tegorocznych wyborach samorządowych 40 mandatów. 19 mandatów w radzie uzyskało PiS a koalicja SLD-Lewica Razem.

Z informacji PAP wynika, że pracami rady ma pokierować jej dotychczasowa przewodnicząca Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, a jednym z jej zastępców zostać radny i szef stołecznych struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz. Niewykluczone, że drugą wiceszefową Rady Warszawy zostanie Aleksandra Gajewska, która w październikowych wyborach zdobyła ponad 30 tys. głosów - najwięcej spośród wszystkich startujących do rady stołecznych kandydatów. Jedno miejsce w prezydium rady ma otrzymać przedstawiciel PiS.

Od kilku tygodni toczą się rozmowy na temat obsady władz warszawskich dzielnic. "Prowadzimy rozmowy w dzielnicach, które mają doprowadzić do utworzenia stabilnych koalicji wspierających zarządy. Jest duża szansa, że Koalicja Obywatelska będzie miała udział we współrządzeniu we wszystkich dzielnicach" - powiedział PAP sekretarz stołecznych struktur PO Jarosław Szostakowski, który - tak, jak dotychczas - ma również stanąć na czele klubu KO w radzie miasta.

Część inauguracyjnych sesji rad dzielnic się już odbyła. W zeszły piątek zebrali się radni na Pradze Południe, Ursynowie, Woli, Wesołej i Ochocie. Wybrano nowe prezydia rad tych dzielnic. Na wtorek zaplanowane są pierwsze sesje nowych rad na Białołęce, Bielanach, Żoliborzu, w Ursusie, Włochach i Śródmieściu. W środę ukonstytuują się natomiast rady: Pragi Północ, Mokotowa, Rembertowa, Wawra, Targówka, Bemowa i Wilanowa.

We wszystkich tych dzielnicach również wyłonieni zostaną przewodniczący i ich zastępcy. Burmistrzowie mają z kolei zostać wybrani w późniejszych terminach, kiedy zakończą się negocjacje między poszczególnymi klubami radnych (Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz lokalnych działaczy samorządowych).

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Koalicja Obywatelska wstępnie porozumiała się w sprawie współrządzenia we wszystkich dzielnicach oprócz Rembertowa, gdzie w 21-osobowej radzie KO zdobyła 6 mandatów, PiS 4 mandaty, a reszta miejsc przypadła lokalnym komitetom: Stowarzyszeniu Lepszy Rembertów (4 mandaty), KWW Rembertów Bezpośrednio (4 mandaty)oraz KWW Forum dla Rembertowa (3 mandaty).

Na urzędach pozostać ma część dotychczasowych burmistrzów z PO, m.in. Ludwik Rakowski w Wilanowie, Robert Kempa na Ursynowie, Krzysztof Strzałkowski na Woli, czy Krystyna Łęgiewicz na Ochocie. Nowym burmistrzem Bielan (w miejsce Tomasza Menciny z PO) zostać ma dotychczasowy wieloletni wiceburmistrz, kojarzony z lewicą Grzegorz Pietruczuk.

Zmieni się także burmistrz Bemowa, którym rządzi obecnie związany z PiS Michał Grodzki. Nowego włodarza dzielnicy ma wskazać Koalicja Obywatelska. Były burmistrz tej dzielnicy Jarosław Dąbrowski (niegdyś członek PO, w październikowych startujący z Komitetu "Wybieramy Bemowo") ma - według informacji PAP - zostać przewodniczącym rady dzielnicy. To efekt porozumienia między radnymi jego klubu a KO.

Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w sześciu z 18 dzielnic Warszawy: na Pradze Południe, Woli, Ursynowie, Wilanowie, w Śródmieściu i Mokotowie. W pozostałych dzielnicach potrzebne będą koalicje z lokalnymi komitetami (w żadnej z dzielnic KO nie rozmawia z PiS).