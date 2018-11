Waksmundzki poinformował PAP, że do zderzenia doszło koło godz. 11 na drodze z Zakopanego do Morskiego Oka, około 500 m od skrętu do miejscowości Murzasichle. Wzięły w nim udział dwa auta - mercedes i 9-osobowy bus marki fiat. "W wyniku zdarzenia fiat wpadł do rowu i dachował. 9 osób, które były wewnątrz pojazdy zostały poszkodowane i rozwiezione karetkami do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu" - podał. Jak dodał, nie posiada informacji na temat stanu poszkodowanych.

"Na miejscu pracują technik kryminalistyki, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, prokurator, policjanci i strażacy. W tym momencie sprawdzane są dokładne okoliczności zdarzenia" - podkreślił oficer prasowy.

Jak dodał, kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.

Droga z Zakopanego do Morskiego oka jest całkowicie zablokowana. Waksmundzki wskazał, że jedynym możliwym objazdem do Morskiego Oka jest droga przez Murzasichle i Bukowinę Tatrzańską. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin.