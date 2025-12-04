Po co nam praktykant? Mamy AI

Pokolenie Z wkracza na rynek pracy w czasach, gdy automatyzacja i sztuczna inteligencja zastępują proste zadania, które kiedyś były zarezerwowane dla praktykantów. Wzrost znaczenia umiejętności analitycznych i technologicznych stawia przed młodymi nowe wyzwania, a niedosyt wsparcia w rozwoju kariery rodzi systemową lukę, której skutki mogą być odczuwalne w przyszłości.

Wyjmijmy energetykę ze sporu politycznego

Ireneusz Zyska, były wiceminister klimatu i środowiska, komentuje polską politykę energetyczną, podkreślając, że energetyka powinna być domeną techniki i ekonomii, a nie ideologii. Zyska krytykuje krótkowzroczne rozwiązania obniżki cen energii poprzez manipulację podatkową, apelując o inwestycje w trwałą transformację energetyczną.

Sny o metrze

Dyskusje na temat budowy metra w polskich miastach rozbudza nowa propozycja PSL, ale eksperci pozostają sceptyczni, czy poza Warszawą i Krakowem jest potencjał na taką inwestycję. Przykłady z Łodzi i Warszawy pokazują, że metro nie zawsze stanowi odpowiedź na potrzeby transportu publicznego, a przyszłość trzeba planować z myślą o efektywności i realnych potrzebach mieszkańców.