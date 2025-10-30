Premier pod nadzorem

Biały Dom wyraża obawy, że izraelski premier Binjamin Netanjahu może szukać pretekstu do zerwania wynegocjowanego z Hamasem rozejmu, co poskutkowało zacieśnioną kontrolą USA, nazywaną „Bibi-sittingiem”. Mimo że rozejm wydaje się stabilny, obawy o jego utrzymanie nie maleją, szczególnie w kontekście kontrowersji wokół zarządzania powojenną Gazą.

Młotki i maszynka do mięsa

Rozmowa z Jackiem Włosowiczem ujawnia, jak wizerunek Prawa i Sprawiedliwości zmieniał się na przestrzeni lat. Zmniejszenie się znaczenia ideologicznych wartości na rzecz kariery to jeden z kluczowych elementów dyskusji, które wskazują na wpływ emocji i mediów społecznościowych na współczesną politykę.

USA i Chiny. Zamrożona wojna handlowa

Spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem zaowocowało szeregiem porozumień zmniejszających napięcia między oboma krajami. Zawarte ustępstwa dotyczące ceł i handlu strategicznymi surowcami, jak metale ziem rzadkich, mają na celu złagodzenie konfliktu, choć sytuacja pozostaje dynamiczna i niepewna.