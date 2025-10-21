Likwidacja biznesu w wieku 67 lat: Podejrzane działania fiskusa?

Kobieta zakończyła działalność gospodarczą i wynajęła swój hotel synowi, co wywołało podejrzenia fiskusa o unikanie opodatkowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skrytykował urzędników za nienaturalne podejrzenia. Wzdłuż wyroku sąd podkreślał, że przekazanie biznesu rodzinie to norma, a nie optymalizacja podatkowa. Sprawa nie jest jeszcze zakończona.

Ulgi dla rodzin mundurowych: Karta Rodziny Mundurowej

Nowy projekt ustawy wprowadza Kartę Rodziny Mundurowej, oferującą ulgi i zniżki dla ponad milionu osób związanych z służbami wojskowymi i ich rodzinami. Inicjatywa otrzymała wsparcie od różnych partii politycznych i ma na celu poprawę jakości życia rodzin mundurowych, wzorując się na Karcie Dużej Rodziny. Przepisy te mogą zwiększyć atrakcyjność służby w Siłach Zbrojnych RP.

Cyberbezpieczeństwo a wykluczenie chińskiego giganta

Nowa ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa może wyłączyć z rynku firmy z krajów uznawanych za zagrożenie dla państwa, w tym chiński Huawei. Rządowy projekt wprowadza rewolucyjne zmiany w nadzorze nad sprzętem używanym przez kluczowe instytucje, co spotkało się z międzynarodowym sprzeciwem i groźbą arbitrażu ze strony chińskiego koncernu.