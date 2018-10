Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej PKW w Warszawie wydano 269 101 kart do głosowania. Liczba wyborców w Warszawie wyniosła 408 734 osób. Z kolei obwodów było 782. Średnia frekwencja w stolicy wyniosła 65,84 proc.

Najwyższą frekwencję do tej pory odnotowano na Wilanowie - do urn udało się 75,07 proc. uprawnionych do głosowania. Dane z tej dzielnicy wpłynęły z ośmiu na 19 obwodów. Na drugim miejscu uplasował się Żoliborz z wynikiem 73,61 proc. (dane z 2 na 19 obwodów).

Na trzecim miejscu znalazł się Ursynów. W tej dzielnicy frekwencja wyniosła 73,07 proc. (według danych z 27 na 65 obwodów). W Wesołej frekwencję do tej pory oszacowano na 71,15 proc. (według danych z 5 na 10 obwodów)

Mniej niż 60 proc. wyborców - według aktualnych danych z 21 spośród 37 obwodów - głosowało tylko na Pradze Północ. Tutaj frekwencja wyniosła (57,16 proc.).