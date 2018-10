Według sondażu Ipsos do drugiej tury przechodzą Jacek Majchrowski (43,7 proc.) i Małgorzata Wassermann (33,6 proc).

„Pierwsza tura to jest pewien etap walki za nami (…). Ja wierzę w to, że jeżeli wyborcy - apeluję i proszę naszych pozostałych kontrkandydatów - chcą tych zmian, uwierzą w to, to pokażemy im, że Kraków w końcu może być wolny od smogu, od korków, od deweloperów, którzy w dziki sposób zabudowują Kraków. Ja wierzę w to, że przez te dwa tygodnie wykonamy tę prace i za dwa tygodnie zobaczycie, że będziemy się tutaj cieszyć” - powiedziała.