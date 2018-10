Gierada podczas konferencji prasowej, która odbyła się na kieleckim rynku powiedział, że dobiegająca końca kampania wyborcza była bardzo emocjonująca i charakteryzowała się „rekordową liczbą procesów wyborczych i przeprosin”. Zaznaczył, że kandydaci Koalicji Obywatelskiej prowadzili swoją kampanię w bardzo merytoryczny sposób.

„Nie wchodziliśmy często w polemiki, które przykuwały uwagę opinii publicznej, ale nie rzutowały na propozycje programowe poszczególnych kandydatów czy komitetów wyborczych. W tej kampanii mówiliśmy przede wszystkim o programie wyborczym. O naszych rozwiązaniach dla naszych małych miast, tych większych, gmin, powiatów, ale również całego sejmiku wojewódzkiego” – podkreślił poseł PO. Dodał, że na listach Koalicji Obywatelskiej znalazło się nie tylko wielu wytrawnych samorządowców, ale również wielu społeczników.

„Ludzi, którym zawsze przyświecała służba drugiemu człowiekowi. Chcemy zachęcić naszych mieszkańców, aby skorzystali z prawa demokracji, z tego świadomego prawa wyboru i zadecydowali, kto ma nas reprezentować w naszych miastach czy sejmiku wojewódzkim. Liczymy na to, że to właśnie te pozytywne emocje zaprowadzą wyborców do urn. My jesteśmy przekonani o tym, że nie tylko nasza oferta programowa, ale również personalna, jest najlepszą ofertą dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” – zapewnił Gierada.

Do udziału w wyborach zachęcała także szefowa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w woj. świętokrzyskim Marzena Okła-Drewnowicz. Swój apel skierowała głównie do kobiet. „Dlatego, że dla nas kobiet szczególnie ważna jest polityka prorodzinna i senioralna. To my w poprzednich latach rozpoczęliśmy program tworzenia żłobków, zwiększania liczby przedszkoli czy też program +Senior-WIGOR+. Chcemy, aby te programy były kontynuowane w polskich samorządach” – zaznaczyła posłanka PO. Dodała, że w swojej ofercie programowej jej ugrupowanie ma nie tylko kontynuację tych działań, ale również nowe pomysły.

„Stworzenie w każdym mieście centrów opieki nad seniorem, dalsza modernizacja Orlików, ścieżki rowerowe. To wszystko jest w naszym programie, tak bardzo ważnym dla wszystkich mieszkańców, ale jeśli chodzi o politykę prorodzinną i senioralną, szczególnie ważnym dla kobiet. To my dźwigamy największy ciężar łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. To również kwestia opieki nad osobami starszymi, nam bliskimi. Drogie kobiety – chodźmy na wybory” – zaapelowała Okła-Drewnowicz.

Podczas spotkania z dziennikarzami Gierada podkreślił, że jest przekonany, że o wyborze prezydenta Kielc zadecyduje druga tura wyborów. „Pytanie tylko, czy ja będę w drugiej turze. Głównie rywalizuję z bliskim mi ideowo Bogdanem Wentą. Będę przekonywał kielczan i będę to robił do ostatniej minuty przed ciszą wyborczą, że Artur Gierada jest rzeczywiście kandydatem, który nie tylko pochodzi z Kielc i chce spędzić resztę życia w tym mieście. Ale jest przygotowany merytorycznie, zna samorząd i ma odpowiedzi na najważniejsze problemy kielczan. Że chce to właśnie mieszkańcom oddać część swoich kompetencji, aby to oni decydowali o swoich pieniądzach” – przekonywał wyborców do swojej osoby Gierada.

„Pytanie tylko - czy to wszystko o czym mówię trafi do wyborców? Odpowiedź poznamy 21 października. Wierzę, że znajdę się w drugiej turze wyborów na prezydenta Kielc. Bo jestem przekonany, ze to ona wyłoni przyszłego prezydenta miasta” – oświadczył poseł PO. (PAP)

Autor: Janusz Majewski