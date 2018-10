Już 130,3 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 882,7 mln zł wpłynęło do biur powiatowych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa od rolników poszkodowanych przez suszę. Z ogólnej liczby wniosków ponad 56 tys. na kwotę ponad 354 tys. zł dotyczy strat w wysokości, co najmniej 70 proc. upraw, a ok. 94,3 tys. na kwotę ponad 528 tys. zł szkód w uprawach w wysokości od 30 proc. do 70 proc.

Agencja kontynuuje wypłatę odszkodowań, które ruszyły 21 września br., i jednocześnie przyjmuje wnioski o pomoc do 31 października. Wnioski mogą składać właściciele gospodarstwach, których straty wyniosły co najmniej 30 proc. upraw. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski złożone przez bardziej poszkodowanych rolników.

ARMiR podaje również, że 28 września br. zakończył się nabór wniosków o pomoc z powodu strat spowodowanych przez suszę w stawach słodkowodnych. Do tego czasu rybacy złożyli 620 wniosków na łączną kwotę 13,1 mln zł. Dotychczas biura powiatowe Agencji wydały 25 decyzji przyznających wsparcie finansowe w łącznej wysokości 415 tys. zł. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt