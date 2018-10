Prof. Piotr Gliński w Polsat News był pytany m.in. o to, czy wystosuje do szefa RE zaproszenie na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Wicepremier zadeklarował, że takie zaproszenia organizowane przez jego resort będą rozsyłane do wszystkich.

"Donald Tusk to osoba, która pierwsza wprowadziła do polskiej polityki nienawiść jako metodę walki politycznej i o tym powinniśmy pamiętać. To Donald Tusk stworzył przemysł pogardy. To Donald Tusk stworzył takich polityków jak (Janusz - PAP) Palikot. To Tusk dzielił Polaków na +moherów+ i innych. Kazał odbierać babciom dowód" – powiedział.

Według Glińskiego Tusk "rozpoczął ten podział, który trwa, niestety, do dzisiaj i jest tragiczny dla Polski" - powiedział.

W sobotę szef Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk nawiązał do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i do obchodów Święta Niepodległości 11 listopada podczas na odbywającej się w Krakowie konferencji "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej".

"Gdyby tak 11 listopada liderzy polskich partii politycznych, bez wyjątku, mogli razem zamanifestować nie udawaną przyjaźń, ale to, że są w stanie tego konkretnego dnia myśleć o perspektywie stu lat dla naszej ojczyzny, a więc także o perspektywie pojednania, zdolności rozmowy ze sobą, to byłby być może dużo cenniejszy obraz dla wszystkich Polaków niż najbardziej spektakularne festiwale, fajerwerki i inne formy obchodów tego święta" - powiedział b. premier.

Cieszymy się, że Donald Tusk odpowiedział na nasz apel o jedność - napisała w sobotę na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak wskazała, premier Mateusz Morawiecki proponował wspólne obchody 11 listopada.