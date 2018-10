"To jest konferencja, która ma mówić, przypominać jak wyglądały rządy PO-PSL (...), po to, aby Polacy pamiętali zanim oddadzą głos 21 października w wyborach, jak wyglądały w ich okolicy - w ich powiecie, w ich województwie, w skali całego kraju - rządy PO. Rządy, które zwijały Polskę, które wyprzedawały Polskę, które w moim odczuciu i przekonaniu w niezbyt właściwy sposób dbały o polski interes narodowy" - oświadczył Poręba.

W trakcie konferencji prasowej szef sztabu PiS zaprezentował slajdy, na których zaprezentowano informacje mówiące m.in., że w czasie rządów PO-PSL zlikwidowano 988 placówek pocztowych. "W ośrodkach małych, niewielkich tam, gdzie ludzie potrzebowali tych miejsc, aby być skomunikowanym ze światem, żeby można było złożyć, odebrać różnego rodzaju dokumentu. W tych miejscach blisko 1000 urzędów pocztowych zostało za rządów PO-PSL zlikwidowanych" - mówił Poręba.

Polityk PiS zwrócił ponadto uwagę, że w latach, kiedy współrządziło PSL, "doszło do czegoś, co na pewno z punktu widzenia też bezpieczeństwa Polski, nie powinno mieć miejsca". Jak tłumaczył, kiedy współrządziło PSL "w naszym kraju sprzedano 1,8 mln ha ziemi w czasach rządów partii, która jako żywo powinna dbać o to, aby ta własność ziemi była w polskich rękach".