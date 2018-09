Dodał, że zajmowaniu się tą sprawą nie służy trwająca obecnie kampania przed wyborami samorządowymi.

Ostatnie posiedzenie podkomisji odbyło się w marcu br., natomiast w sierpniu br. tematem ustaw frankowych zajmowała się cała komisja finansów.

Wtedy szef tej komisji Andrzej Szlachta (PiS) mówił, że przedłożona przez prezydenta ustawa o wsparciu kredytobiorców powinna być uchwalona jeszcze jesienią.

Cymański przyznaje, że podkomisja w ostatnim czasie się nie zbierała, bo niektóre artykuły prezydenckiego projektu o wsparciu kredytobiorców wymagają jeszcze analizy prawnej. Tym bardziej, że do projektu Kancelaria Prezydenta zaproponowała niedawno 29 poprawek.

"Jako przewodniczący podkomisji oczekuję, że prawnicy zaproponują określone rozwiązania w tym względzie" - powiedział Cymański PAP. Dodał zarazem, że "trwająca kampania nie sprzyja, by podejmować tak gorące tematy".

"Myślę jednak, że w horyzoncie następnego miesiąca sprawa stanie jednak na posiedzeniu podkomisji" - zaznaczył.

Obecnie w Sejmie są cztery projekty ustaw dotyczące frankowiczów. Zajmuje się nimi właśnie podkomisja, kierowana przez Cymańskiego. Podkomisja ma pracować przede wszystkim nad ostatnim projektem prezydenckim, bo to jedyny projekt, jak wskazywał Cymański, wobec którego pozytywną opinię wyraził rząd.

W sierpniu 2017 roku prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Projekt stwarza nowe, większe możliwości uzyskania takiego wsparcia.

Zakłada m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Zgodnie z propozycją, byłaby to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.). Ponadto zwiększona miałaby zostać wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy (co w sumie dawałoby kwotę 72 tys. zł) oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat. Możliwe byłoby także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat.

Ponadto w podkomisji jest poprzedni prezydencki projekt - o zwrocie frankowiczom części spreadów, a także projekty klubów PO i Kukiz'15. (PAP)