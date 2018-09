Dotychczas Arabia Saudyjska nie wydawała wiz turystycznych, zezwalając na wjazd na swoje terytorium tylko w celach podjęcia pracy, podróży biznesowych i pielgrzymek muzułmanów do świętych miejsc islamu. Plany wprowadzenia wiz turystycznych pojawiały się w przeszłości, ale były blokowane przez konserwatywne elity religijne.

Zmiana podejścia w tym zakresie nastąpiła z inicjatywy następcy tronu Mohameda bin Salmana, który chce zdywersyfikować źródła dochodów Arabii Saudyjskiej. Obecnie oparte one są niemal wyłącznie na sprzedaży ropy naftowej. Władze Arabii Saudyjskiej przewidują, że do 2020 roku nastąpi wzrost dochodów z turystyki z 27,9 mld dolarów do 46,6 mld.

Wizy elektroniczne mają zostać wprowadzone przed rajdem Diriyah E Prix, który odbędzie się w Rijadzie 15 grudnia i otworzy sezon 2018/2019 wyścigów samochodowych Formuły E. Wiza będzie uprawniać do swobodnego poruszania się na ograniczonym terytorium Arabii Saudyjskiej przed i po imprezie, w związku z którą wiza została wydana. Na razie brak informacji, na ile dni będzie wydawana wiza i jakie tereny będą niedostępne. Z całą pewnością chodzi w szczególności o Mekkę, do której dostęp dla niemuzułmanów jest zakazany. Wiza ma kosztować 50 riali (ok. 50 zł). (PAP)