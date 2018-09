"Zachód nas nie rozumie, bo nie wie, co to komunizm". Premier komentuje skargę na Polskę do trybunału w Luksemburgu

- To, co zrobiła komisja Europejska nas nie dziwi, gdyż toczymy spór oparty na niezrozumieniu. Niezrozumienie sytuacji kraju, który przechodzi transformację. Jak Holendrzy, Belgowie, Francuzi albo Niemcy z zachodu mają rozumieć, jak działa komunizm i postkomunizm skoro go nie doświadczyli? – pytał premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób odniósł się do wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej o skierowaniu skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z naruszeniem zasad praworządności przez pisowską ustawę o Sądzie Najwyższym.