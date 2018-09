Prezydent Korei Płd. przyleciał do Pjongjangu we wtorek rano i według zapowiedzi jego kancelarii pozostanie tam do czwartku. Na lotnisku przywitał go Kim Dzong Un, a następnie obaj przywódcy zjedli razem obiad.

Przed wylotem z Seulu Mun wyraził nadzieję, że jego wizyta pomoże przełamać impas w negocjacjach nuklearnych pomiędzy USA a Koreą Płn. oraz doprowadzić do dalszej poprawy dwustronnych stosunków pomiędzy dwiema Koreami.

Trwające spotkanie to trzeci szczyt Muna i Kima w tym roku oraz piąty szczyt przywódców obu zwaśnionych państw koreańskich w historii. Podczas szczytu Mun-Kim w kwietniu obaj przywódcy zobowiązali się do starań o zawarcie pokoju i formalne zakończenie wojny z lat 1950-1953.