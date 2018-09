W sobotę w Zielonej Górze odbyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości, po której szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk był pytany w TVP Info o temat wolności, który pojawił się w trakcie wystąpień zarówno lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego jak i premiera Mateusza Morawieckiego.

Dworczyk tłumaczył, że wolność to także "możliwość do tego, aby ze względu na sytuację ekonomiczną móc pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania, na wyjazd na wakacje, na to, żeby godnie żyć". "PiS w swoim programie, który jest programem solidarnościowym właśnie zabiega o to, żeby Polacy mogli żyć godnie" - podkreślił.

"Jesteśmy przekonani, że nasi kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów, nasi przyszli samorządowcy zapewnią takie godne życie mieszkańcom gmin, miasteczek i wsi polskich. Dlatego namawiamy - głosujcie państwo na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości" - dodał.

Podczas rozmowy Dworczyk podkreślił też rolę współpracy samorządów z władzą centralną. "To jest czymś naturalnym, że jeżeli ludzie sobie ufają, dobrze współpracują to przynosi to dobre owoce" - mówił.

Zaznaczył, że dziś mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niektóre samorządy zamiast "zajmować się sprawami mieszkańców próbują zajmować się jakąś polityką, próbują iść na konfrontacje z rządem".

"Dlatego gwarancją dobrej współpracy jest wybór kandydatów PiS, bo wtedy jest pewność, że taki samorząd, taki prezydent, taki burmistrz nie będzie chciał konfrontacji z władzami centralnymi, a będzie mu zależało na dobrze poukładanej współpracy" - powiedział.

Z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego opublikowanego w Dzienniku Ustaw w połowie sierpnia wynika, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada. Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21.