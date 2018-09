"Nikt nie wierzył, że nie tylko zostanie wdrożony, ale że jego finansowanie będzie możliwe dzięki walce z mafiami VAT. A to się udało" - podkreślił premier w rozmowie z "SE".

Morawiecki był również zapytany, czy rozwinięcie mody na kupowanie polskich produktów "może się udać". "Ja kocham to, co polskie. Serio. I bardzo się cieszę, że 2/3 produktów dostępnych na stacjach Orlen ma kod kreskowy zaczynający się od liczby 590, czyli +Made in Poland+" - zaznaczył szef rządu.

"Patriotyzm gospodarczy to jeden z zasadniczych elementów naszej polityki" - powiedział. Zdaniem premiera "warto kupować polskie produkty nie tylko dlatego, że są wysokiej jakości, ale także dlatego, że w ten sposób wspieramy tworzenie miejsc pracy w Polsce". "O sile i wartości polskiej marki świadczy to, że coraz skuteczniej podbija rynki na całym świecie, z czego jestem dumny" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że "setki polskich firm rozwijają swoje skrzydła dzięki wsparciu ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju". "Od dwóch lat przedsiębiorczy Polacy mogą liczyć na przedsiębiorcze państwo" - dodał w rozmowie z "SE".

Premier był również pytany o tzw. piątkę Morawieckiego, czyli pięć projektów rządowych zapowiedzianych przez szefa rządu na konwencji PiS w kwietniu oraz o projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach.

"Wszystkie pięć projektów, które przedstawiłem, było budowanych właśnie na bazie naszych rozmów z Polakami, na ich oczekiwaniach" - zapewnił premier. Dodał, że "zarówno wyprawka szkolna, jak i inwestycje w lokalne drogi to programy, które bardzo interesują ludzi". "Na lokalną infrastrukturę drogową przeznaczymy rekordową sumę 5 mld zł" - podkreślił.

"Porównajmy to do tego, co nasi poprzednicy z Platformy i PSL robili dla tych ludzi. Oni te 5 mld na drogi wydali przez osiem lat! A my te środki chcemy wydatkować przez najbliższe 12-18 miesięcy" - mówił w wywiadzie premier.

Przypomniał, że rząd realizuje również "projekty dodatkowe i ZUS-owskie czy wielki projekt dla seniorów +Dostępność Plus+". "Gwarancje emerytury dla mam co najmniej czworga dzieci zaczną obowiązywać w przyszłym roku" - zapewnił premier.(PAP)