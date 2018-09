O swoich planach kandydatka Zjednoczonej Prawicy w jesiennych wyborach mówiła na czwartkowej konferencji zorganizowanej przed Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wassermann zapowiedziała, że jeśli zostanie prezydentem miasta, w budynku Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 50 powstanie trzeci szpital miejski.

„Wielu z nas, czy nasi bliscy, prędzej czy później korzystają z nagłej pomocy zdrowotnej, wzywają karetkę pogotowia i zostają dowiezieni na SOR. Prawie każdy mieszkaniec Krakowa wie, jak jest to ciężkie przeżycie – lekarze pracują i robią co mogą, dzień i noc, natomiast oddziałów ratunkowych jest za mało” – powiedziała i dodała, że jej pomysł poparło wiele środowisk, głównie medycznych.

Szpital, który powstałby w budynku przy Kopernika 50, byłby prowadzony przez Collegium Medicum UJ lub byłby kompletnie odrębną jednostką gminną. „To budynek nowoczesny i przystosowany” – zaznaczyła Wassermann. Dodała, że w szpitalu obok SOR znalazłoby się 100 łóżek na innych oddziałach.

Kandydatka na prezydenta Krakowa zwróciła uwagę, że obecnie w mieście są dwa szpitale założone przez gminę Kraków – szpital Żeromskiego i Narutowicza. SOR-y w tych dwóch placówkach przyjmują – mówiła - ok. 50 proc. mieszkańców potrzebujących nocnej pomocy.

Przy ul. Kopernika w Krakowie znajduje się kompleks budynków, należących do Szpitala Uniwersyteckiego. Ok. 2020 r. budynki będą opuszczane – szpital zostanie przeniesiony do nowej siedziby w Krakowie Prokocimiu.

„Jeżeli Uniwersytecki Szpital zostanie przeniesiony do Prokocimia, to centrum, Kazimierz i Podgórze zostaną bez nagłej opieki” – podkreśliła Wassermann.

Jak zaznaczyła, przybywa osób starszych i z myślą o nich będzie dążyć do tego, aby nieruchomości przy ul. Kopernika zostały przeznaczone na miejsca dziennego pobytu, dom opieki. Świadczenia w domu opieki byłyby finansowane z NFZ, ale i mogłyby mieć charakter komercyjny.

"W wyniku wielomiesięcznych konsultacji wiem, że ludzie oczekują takich miejsc i są skłonni zapłacić, by mamę lub tatę ulokować w dobrym miejscu, w dobrej lokalizacji. W Krakowie brak takiego ośrodka” – powiedziała kandydatka na prezydenta Krakowa i zapowiedziała, że poszpitalnym terenom przy ul. Kopernika będzie poświęcona osobna konferencja prasowa.

Z kolei wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiedział, że resort pochwala takie inicjatywy (utworzenie szpitala miejskiego i domu opieki przy Kopernika-PAP) i są środki unijne na takie inwestycje.

Wassermann planuje wprowadzić także Kartę Mieszkańca – służyłaby ona zwłaszcza seniorom. Dzięki niej krakowianie otrzymywaliby informacje o bezpłatnych badaniach profilaktycznych. „Profilaktyka jest istotna, ale dalej - przynajmniej tak mówią lekarze - świadomość ludzi co do możliwości bezpłatnych badań jest niewystarczająca” – powiedziała. Informacje o badaniach, ich miejscu i czasie byłyby rozpowszechniane za pomocą internetu, w formie papierowej (za pośrednictwem przychodni) lub bezpośrednio kolportowane do domów.

W programie wyborczym Wassermann znalazł się także pomysł, aby utworzyć miejsca rehabilitacji dla kobiet w ciąży. Ginekolog Piotr Ossowski zwrócił uwagę, że jeśli kobieta w ciąży ma problemy ze strony narządu ruchu, to rehabilitacja jest niezwykle ważna dla prawidłowego przebiegu ciąży.

Wassermann powiedziała też na czwartkowej konferencji, że niesprawiedliwe i bolesne były dla niej zarzuty mediów, że nie prowadziła kampanii wyborczej, ponieważ - jak podkreśliła - w ostatnich miesiącach codziennie spotykała się z mieszkańcami, poznawała ich problemy. "Musicie się państwo przyzwyczaić, że będzie mniej kontaktów z prasą, mniej konferencji, a więcej pracy merytorycznej" - powiedziała do dziennikarzy.