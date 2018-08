W oświadczeniu resortu podkreślono, że Moskwa sprawuję realną kontrolę nad terytorium Osetii Płd. i Abchazji, dlatego ponosi odpowiedzialność za porwania i zabójstwa gruzińskich obywateli dokonywane na tym terytorium. Skargę złożono 21 sierpnia.

Władze Gruzji oskarżają Rosję o naruszenie ośmiu artykułów konwencji praw człowieka. Szczególnie podkreślono sprawę gruzińskiego obywatela Arcziła Tatunaszwilego, który zmarł w lutym bieżącego roku w Osetii Płd. Jak twierdzi strona gruzińska, mężczyzna zmarł po torturach w więzieniu w Cchinwali.

Jest to już trzecia skarga Gruzji przeciwko Rosji do ETPCz. Pierwsza dotyczyła masowej deportacji obywateli Gruzji z Rosji. W 2006 roku w Gruzji aresztowano czterech oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU), oskarżonych o szpiegowanie na korzyść Moskwy. Po negocjacjach wojskowi wrócili do Rosji, a obywateli Gruzji, którzy przebywali na terytorium Rosji bez wizy, zaczęto deportować z kraju. Zdaniem ministerstwa sprawiedliwości Gruzji w tym czasie z Rosji deportowano ponad 4,5 tys. Gruzinów. Skargę rozpatrzono na korzyść Gruzji.

Druga dotyczyła konfliktu zbrojnego z sierpnia 2008 r. i została złożona w maju 2018 r. W sierpniu 2008 r. wybuchł kilkudniowy konflikt zbrojny między Rosją a Gruzją. Po serii osetyjsko-rosyjskich prowokacji Gruzja podjęła zbrojną próbę odzyskania kontroli nad Osetią Południową, regionem, który oderwał się od niej w latach 90. i przy nieformalnym wsparciu Moskwy uzyskał faktyczną niezależność od Tbilisi. Rosja odpowiedziała wprowadzeniem swych wojsk do tej republiki i dalej w głąb gruzińskiego terytorium. W wyniku konfliktu Rosja uznała niepodległość nie tylko Osetii Południowej, lecz także drugiej separatystycznej republiki gruzińskiej, Abchazji. Do tej pory w tej sprawie trybunał nie wydał orzeczenia.(PAP)

