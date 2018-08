"Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, od razu przystąpimy do planowania i budowy III i IV linii metra i właśnie w tym miejscu powstanie kolejna stacja metra" - powiedział Jaki na konferencji prasowej zorganizowanej przy skrzyżowaniu ul. Marynarskiej z ul. Postępu, gdzie znajduje się tam jedno z największych warszawskich zagłębi biurowych.

Jaki stwierdził, że "katastrofa komunikacyjna, która panuje na tzw. +Mordorze+ to wina obecnych władz Warszawy". Według niego, ratusz nie zadbał w tej części miasta o odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną dla pracujących tam ludzi. "Z miesiąca na miesiąc komunikacyjnie jest tutaj gorzej. My to zmienimy" - zadeklarował.

Zdaniem Jakiego, w ciągu ostatnich dwunastu lat, rządząca Warszawą Platforma Obywatelska nie przygotowała planów przebiegu III linii metra. "To jest gigantyczny skandal (...) Jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, o komunikację zbiorową, wszystko musi się zmienić" - oświadczył kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Pod koniec lipca Jaki zapowiadał m.in. że III linia metra miałaby przebiegać od Białołęki do Wilanowa, natomiast IV linia z Marysina Wawerskiego na Ursus.