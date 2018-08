Celnicy zatrzymali Polaka w pobliżu miasteczka Cambrai na północy Francji. Kierowca przedstawił dokumenty, z których wynikało, że przewozi on "z Hiszpanii do Holandii materiały do produkcji rolnej" - głosi komunikat resortu wydatków publicznych.

W samochodzie celnicy znaleźli jednak metalowy cylinder długości około dwóch metrów i o średnicy 1,2 metra, w którym zapakowane było 286 paczek sproszkowanych konopi, które ważyły łącznie 522 kilogramy.

Polak stanął przed sądem w poniedziałek i został skazany na trzy lata więzienia, konfiskatę przemycanych narkotyków i 2 610 275 euro kary celnej - poinformował Darmanin.

"Pozbawi to siatki przestępcze zysku oszacowanego na 4 mln euro" - dodał minister. (PAP)