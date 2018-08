Liroy-Marzec podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że wizja Polski i Warszawy, stowarzyszenia "Skuteczni", pokrywa się z wizją partii "Wolność". "Stąd nasza współpraca zarówno w Warszawie, ale także w skali całego kraju, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory (samorządowe)" - zaznaczył.

Jego zdaniem, porozumienie to "najlepsza w tej chwili alternatywa, jeżeli chodzi o wszystkich ludzi, którzy są związani z PO-PiS-em". "Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wybory, ale chodzi tutaj o przyszłość naszych sąsiadów, naszych rodzin i nas wszystkich" - przekonywał Liroy-Marzec.

Korwin-Mikke powiedział, że w porozumieniu chodzi o to, żeby w Warszawie "wróciła normalność". "Żyjemy w świecie, w którym wydaje się gigantyczne pieniądze, część z nich się marnuje, a część idzie do różnych kieszeni. My będziemy pilnowali tego, żeby wszystko kosztowało tyle, ile powinno kosztować" - zadeklarował.

Maciej Maciejowski (Skuteczni) ocenił, że to, co w tej chwili dzieje się w warszawskim samorządzie "woła o pomstę do nieba". "Niestety ewentualna wymiana PO na PiS u steru władzy nie oznacza żadnej zmiany dla warszawiaków, dlatego jesteśmy tu po to, żeby zaproponować realną alternatywę i jedyną poważną alternatywę w Warszawie dla PO-PiS" - podkreślił.

Poinformował, że porozumienie pomiędzy partią "Wolność" i stowarzyszeniem "Skuteczni" zostało oficjalnie podpisane przez prezesów obu ugrupowań, oraz, że partia "Wolność" i stowarzyszenie "Skuteczni" wystartują razem w nadchodzących wyborach samorządowych.

Główne punkty zawartego porozumienia, to m.in.: przywrócenie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, likwidacja Straży Miejskiej i przekazanie zaoszczędzonych środków m.in. na działania policji, wprowadzenie oceny funkcjonowania instytucji miejskich oraz najwyższych urzędników miasta przez warszawiaków, promowanie płacenia podatków w Warszawie oraz konsultowanie strategicznych projektów uchwał z mieszkańcami przed skierowaniem ich do Rady Miasta. (PAP)

autor: Edyta Roś