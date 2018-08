O tym, że do komisji wpłynęło pismo z terminem przesłuchania od mec. Romana Giertycha jako pierwsze podało Radio Zet.

Informację tę potwierdziła w rozmowie z PAP Wassermann. "Pismo nie zostało jednak podpisane, widnieje na nim tylko pieczątka i nagłówek kancelarii Romana Giertycha" - zaznaczyła szefowa komisji.

Jak dodała, do komisji musi wpłynąć jeszcze oryginał pisma z podpisem. "Jeśli tak się stanie, to komisja przychyli się do prośby, by przesłuchanie Donalda Tuska odbyło się 2 października" - zapowiedziała.

Jak tłumaczyła, termin ten był jednym z trzech wyznaczonych wcześniej Tuskowi przez komisję.