Skurkiewicz był pytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, jakie nadzieje wiąże z wrześniową wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych.

"To będzie bardzo ważna wizyta - spotkanie z Donaldem Trumpem, spotkanie z najważniejszymi osobami życia publicznego, politycznego Stanów Zjednoczonych. Wielkie nadzieje wiążemy z tą wizytą - tym bardziej, że jako strona polska jesteśmy zaangażowani w wiele projektów i obszarów wspólnych rozmów i negocjacji z Amerykanami" - podkreślił wiceminister obrony narodowej. W tym kontekście wymienił "obszar militarny" i ostatnie decyzje związane z budżetem Pentagonu.

"To pokazuje, że - wydaje się - jesteśmy coraz bliżej stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju i pewnie to będzie jeden z elementów rozmów prezydenta Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych" - powiedział Skurkiewicz.

Pytany, czy pojawi się też temat wiz, odparł, że trudno mu się odnieść. Ale - jak wskazał - "byłoby wspaniale, gdyby Polacy wreszcie doczekali się zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych".

"Dookoła nasi sąsiedzi mają te wizy zniesione, my jesteśmy taką swoistą wyspą na wschodzie Europy, mówią o państwach UE. Pewnie fajnie by było, gdyby to był jeden z ważnych elementów rozmów" - powiedział Skurkiewicz.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział we wtorek, że we wrześniu Andrzej Duda złoży wizytę w Waszyngtonie.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton potwierdził pod koniec lipca na Twitterze, że planowane jest spotkanie w Białym Domu prezydentów: Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Wpis Boltona był ze strony władz amerykańskich pierwszym takim potwierdzeniem.