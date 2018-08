Na oficjalnym koncie na Twitterze UE w Korei, informując o spotkaniu, podkreślono, że Unia i Korea Południowa są partnerami strategicznymi i "angażują się w sprawy istotne dla przyszłości regionu oraz świata, a także podzielają wizję całkowitej denuklearyzacji Półwyspu" Koreańskiego.

"Będziemy również nadal pracować nad naszym partnerstwem handlowym" - zaznaczono.

Z kolei w niedzielę szefowa unijnej dyplomacji udała się do oddzielającej obie Koree strefy zdemilitaryzowanej i spotkała się z żołnierzami z dowództwa ONZ w granicznej miejscowości Panmundżom.

Mogherini w Korei Południowej rozmawiała również z premierem Li Nak Jeonem oraz ministrem ds. zjednoczenia Czho Miung Kiunem. W związku ze spotkaniami na stronie internetowej urzędu Mogherini podkreślono, że celem jej wizyty jest "pokazanie pełnego wsparcia Unii Europejskiej dla (...) mądrego przywództwa Republiki Korei w wysiłkach dyplomatycznych i dialogu międzykoreańskim". Szefowa dyplomacji UE podziękowała również premierowi za to, że wraz z całym rządem oraz prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem "wznowili dialog i dyplomację na Półwyspie Koreańskim oraz perspektywę denuklearyzacji" Półwyspu, którą Unia "wspiera i nadal będzie wspierać na wszelkie możliwe sposoby".

Wizyta w Korei jest częścią oficjalnej podróży Mogherini do Azji i Oceanii. Wcześniej Mogherini spotkała się w Singapurze z członkami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), a we wtorek poleci do Nowej Zelandii, z której z kolei uda się do Australii.